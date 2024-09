India At Paris Paralympics 2024 Day 4: अवनी लेखरा का आज 10 मीटर राइफल मिक्स्ड मैच, सेमीफाइनल में IAS सुहास, जानिए पूरा शेड्यूल

Highlights India At Paris Paralympics 2024 Day 4: अवनी लेखरा का मिक्स्ड मैच India At Paris Paralympics 2024 Day 4: सेमीफाइनल मैच में आज IAS सुहास India At Paris Paralympics 2024 Day 4: आज कंफर्म है कि एक मेडल तो पक्का हो जाएगा

India At ParisParalympics 2024 Day 4 Schedule: अवनी लेखरा ने इस पैरालंपिक 2024 में खेलते हुए देश के लिए दूसरा गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इससे पहले रवि रंगोली ने शॉटपुट में गोल्ड जीता था। भारतीय खिलाड़ी इन दिनों किसी भी हालत में देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सभी ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया हुआ है। आइए जानते हैं कि आज के खेलों का क्रम किस तरह रहने वाला है।

अवनी लेखरा ने पिछले दिनों 10 मीटर एयर राइफल की एसएच1 कैटेगरी में गोल्ड जीता, अब उनका 10 मीटर राइफल रेंज में मिक्सड गेम होने वाला है। इसमें उनके साथ सिद्धार्थ बानु रविवार को क्वालिफिकेशन राउंड में खेलेंगे।

बैडमिंटन में, भारत के सुकांत कदम और सुहास लालिनाकेरे यथिराज एसएल4 कैटेगरी की पुरुष सिंगल वर्ग में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में दोनों टीमों के आमने-सामने होने से भारत को कम से कम रजत और कांस्य पदक के साथ फाइनल में जगह पक्की हो गई है।

इनके अलावा नीतिश कुमार एसएल 3 सेमीफाइनल में पुरुष सिंगल में हिस्सा लेंगे, जिसमें उनके सामने जापान के डाइसुके फुजिवारा होंगे। दूसरी तरफ बैडमिंटन में नित्या श्री, मनीषा रामदास, पलक कोहली और मनदीप कौर सहित अन्य भारतीय शटलर भी नॉकआउट दौर में प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारत की पदक संभावनाओं में पुरुषों के शॉट पुट में रवि रोंगाली, पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धाओं में निशाद कुमार और राम पाल भी शामिल हैं।



