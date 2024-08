Independence Day: जून 1948 में मिलने वाली थी आजादी, फिर 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? जानिए पूरी कहानी

Highlights 15 अगस्त को देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा ब्रिटेन जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करने वाला था माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता की तारीख को अगस्त 1947 में बदल दिया

Independence Day: 15 अगस्त को देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस दिन पूरे देश में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री राजधानियों में ध्वजारोहण करते हैं। देश के हर स्कूल और दफ्तर में आजादी का जश्न बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को आज़ाद घोषित करने के लिए 15 अगस्त की तारीख़ ही क्यों चुनी गई? इसका कारण काफ़ी ख़ास था और विडंबनापूर्ण भी, लेकिन बहुत कम भारतीय इसे जानते हैं।

Why was August 15 chosen as India's Independence Day?

1946 में, ब्रिटेन में की लेबर पार्टी की सरकार हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध से कमजोर हो चुकी थी। सके पास अब भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संसाधन या समर्थन नहीं था। इधर भारत में भी आजादी का आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। 20 फरवरी, 1947 को, प्रधान मंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगा। लेकिन भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने माना कि जून 1948 तक इंतजार करना बहुत देर हो सकती है। माउंटबेटन को डर था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच चल रहे तनाव के कारण भारत में अंतरिम सरकार गिर सकती है। ऐसे में शायद हस्तांतरण के लिए कोई बचता ही नहीं।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता की तारीख को अगस्त 1947 में बदल दिया, ताकि आगे की अशांति और हिंसा को रोका जा सके। माउंटबेटन का यह भी मानना ​​था कि तारीख को आगे बढ़ाकर, वे व्यापक रक्तपात और दंगों से बच सकते हैं। हालाँकि, यह उम्मीद गलत साबित हुई। उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि जहाँ भी औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ है, वहाँ रक्तपात हुआ है।

माउंटबेटन ने विशेष रूप से 15 अगस्त की तारीख क्यों चुनी?

इसके पीछे का कारण लैरी कॉलिन्स और डोमिनिक लैपियर ने अपनी पुस्तक 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में बताया है। किताब में कहा गया है कि 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन के लिए बेहद निजी थी। इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का अभियान जापानी साम्राज्य के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ था। माउंटबेटन के लिए, यह एक नए लोकतांत्रिक एशिया के जन्म के लिए एक उपयुक्त तारीख थी। माउंटबेटन को लगा कि जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ से अधिक नए लोकतांत्रिक एशिया के जन्म के लिए और कोई उपयुक्त तिथि नहीं हो सकती है।

माउंटबेटन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जल्दी ही पारित कर दिया गया। 4 जुलाई, 1947 को, विधेयक को मंजूरी दे दी गई, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया।

