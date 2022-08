Independence Day 2022: पीएम मोदी कल कर सकते हैं 'Heal in India' and 'Heal by India' जैसी योजनाओं का ऐलान!, जानें सबकुछ

Highlights नौवीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। 2047 तक स्किल सेल रोग को खत्म करने का रोडमैप भी बताई जाएगी। सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ‘हर घर तिरंगा’ समेत कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लगातार नौवीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई पहलों की घोषणा करने की संभावना है। मुख्य विशेषताएं 'Heal in India' & 'Heal by India' परियोजनाएं हैं।

आधिकारिक सूत्र ने कहा कि 2047 तक स्किल सेल रोग को खत्म करने का रोडमैप भी बताई जाएगी। इस साल 15 अगस्त को होने वाला समारोह खास है क्योंकि यह भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हो रहा है और सरकार इस मौके पर कई कार्यक्रम शुरू कर रही है। सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ‘हर घर तिरंगा’ समेत कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

PM Modi is likely to announce a host of initiatives for health sector on Independence Day, with the highlights being 'Heal in India' & 'Heal by India' projects; also a roadmap to eliminate sickle cell disease by 2047: Official sources