Viksit Bharat Sankalp Yatra: वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पीएम मोदी ने 2047 लक्ष्य की बात की

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अगर सभी देशवासी इसके विकास के लिए काम करने का संकल्प लें तो भारत 2047 तक एक 'विकसित' राष्ट्र बन जाएगा। वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से मन बनाने और भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा, ''अगर 140 करोड़ देशवासी देश को विकसित बनाने का संकल्प ले लें तो 2047 तक भारत निश्चित रूप से 'विकसित' बन जाएगा।'

पीएम मोदी ने कहा, "विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरी परीक्षा है। इसके माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने जो वादा किया था वह पूरा हुआ या नहीं, लोगों को घर मिला या नहीं, घर से वंचित लोगों को घर मिला या नहीं। हमारे देश में कई सरकारी योजनाएं हैं।"

पीएम मोदी ने कहा, "उन सभी के अनुभव के आधार पर मुझे लगा कि देश को सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार की योजनाएं लोगों तक सही समय पर बिना किसी परेशानी के पहुंचे। आवास योजना है तो सरकार की मदद से घर बनने चाहिए। सरकार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सरकार को फ्रंट से काम करना चाहिए और जब से आपने मुझे ये काम दिया है, करीब-करीब चार करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल गया है।"

