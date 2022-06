धार्मिक स्वतंत्रता पर उठाए गए सवाल पर भारत ने अमेरिका को दिया करारा जवाब, कहा- अपने गन कल्चर पर रोको पहले

नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को देश में धार्मिक स्वतंत्रता में कटौती के संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग की नवीनतम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। साथ ही भारत ने अमेरिका को करारा जवाब भी दिया है। भारत ने कहा है कि हमने इसकी बजाय अमेरिका में ऐसे मुद्दों पर चिंताओं को रेखांकित किया है, जिसमें जातीय एवं नस्लीय प्रेरित हमले, घृणा अपराध और बंदूक आधारित हिंसा शामिल है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर विदेश विभाग की 2021 की रिपोर्ट जारी करने पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जैसे अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों को "गलत जानकारी" के रूप में वर्णित किया।

