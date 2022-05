दिल्ली के स्डेटियम में IAS का कुत्ता विवाद में बोले अनुराग ठाकुर, दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया, MHA ने दबादला कर दिया संदेश

Highlights IAS दंपत्ति की इस हरकत को ठाकुर ने बताया शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कहा- इस मामले में दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया

पुणे: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने को लेकर IAS अधिकारी के तबादले को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दबादला कर एक संदेश दिया है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक दिल्ली में एक आईएएस अधिकारी और उसकी पत्नी अपने कुत्ते को स्टेडियम में ले गए, खिलाड़ियों को बाहर खड़े होने के लिए कहा गया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। केंद्र ने हस्तक्षेप किया और उन्हें दूर के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया। ये एथलीट हैं जो देश के लिए पदक जीतते हैं। इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए।

केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा के खिलाफ कार्रवाई की, जिन्होंने त्यागराज स्टेडियम के अधिकारियों को स्टेडियम खाली करने को कहा ताकि वे अपने कुत्ते को टहला सकें।

पुणे के सावित्रीबाई फुले में स्थित खाशाबा जाधव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, " इस मामले में दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। केंद्र ने हस्तक्षेप किया और उन्हें दूर स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया। ये एथलीट हैं जो देश के लिए पदक जीतते हैं। किसी को भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।" केंद्रीय मंत्री ने कहा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक क्या हो सकता है कि एथलीट बाहर हैं लेकिन आईएएस अधिकारी अपने कुत्ते को टहला रहे हैं।

In Delhi, an IAS officer & his wife took their dog to a stadium, asking players to stand outside. Delhi govt did nothing. Centre intervened&transferred them to distant places. It's these athletes who win medals for country. No one should interfere with it: Union Min Anurag Thakur pic.twitter.com/3LsfNzJxuW