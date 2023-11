Snake Venom Case: एल्विश यादव ने बीजेपी सांसद पर मुकदमा करने की धमकी दी, कहा- मैं मेनका गांधी को नहीं छोडूंगा

Highlights मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी कहा, मुझ पर मेनका गांधी जी ने आरोप लगाया है और मुझे सांप सप्लायर का मुखिया कहा यूट्यूबर ने कहा, मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा, नहीं छोड़ूंगा

Snake Venom Case: इस साल बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में सांप के जहर की आपूर्ति मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी। एक व्लॉग पोस्ट में एल्विश ने मेनका गांधी पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया और तर्क दिया कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी।

उन्होंने हिंदी में कहा, “मुझ पर मेनका गांधी जी ने आरोप लगाया है और उन्होंने मुझे सांप सप्लायर का मुखिया कहा। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा।' मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इन सभी चीजों में सक्रिय हूं।' पहले मैं सोचता था कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन अब मेरी छवि प्रभावित हो रही है।''

