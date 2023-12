"मेरा इरादा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था", तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री विवाद में घिरने पर कहा

Highlights तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ के उपहास वाले विवाद पर दी सफाई कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भला कोई सांसद कैसे इस हद तक जा सकता है, यह शर्मनाक है

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से 1411 सांसदों के निलंबन के बाद धरना-प्रदर्शन के दौरान तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा कथिततौर पर राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।

इस विवाद में सत्ताधारी भाजपा सांसद कल्याण बनर्जी पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर विवाद पर खुद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि उनका इरादा किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हालांकि तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

#WATCH On mimicry row, TMC MP Kalyan Banerjee says, "I have never had any intention to hurt anyone...Does he really behave like this in Rajya Sabha? Mimicry was done by the PM in Lok Sabha between 2014-2019..." pic.twitter.com/rc6c5X8Lku