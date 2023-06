ओवैसी ने फड़नवीस के 'औरंगजेब की औलाद' वाली टिप्पणी पर कहा, "मैं नहीं जानता था कि आप इतने जानकार हैं"

Highlights असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फड़नवीस को 'औरंगजेब की औलाद' वाले बयान पर घेरा ओवैसी ने 'गोडसे' का नाम लेकर फड़नीस के 'औरंगजेब' वाले बयान पर किया पलटवार ओवैसी ने कहा कि देवेंद्र फड़नवीस इतने बड़े जानकार हैं, मैं नहीं जानता था

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के उस बयान पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें फड़नवीस ने कोल्हापुर में हुए सांप्रदायिक तनाव को लेकर 'औरंगजेब की औलाद' वाली विवादित टिप्पणी की थी।

डिप्टी सीएम फड़नवीस के बयान को लेकर ओवैसी ने कहा, "महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, 'औरंगज़ेब के औलाद'। क्या आप सब कुछ जानते हैं? मैं नहीं जानता था कि आप (देवेंद्र फड़नवीस) इतने जानकार हैं।"

"Maharashtra's Home Minister Devendra Fadnavis said "Aurangzeb ke aulaad". Do you know everything? I didn't know you (Devendra Fadnavis) were such an expert. Then call out Godse's & Apte's offspring, who are they?", says AIMIM chief Asaduddin Owaisi