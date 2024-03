Hyderabad Lok Sabha Seat: 'मंदिरों और हिंदू घरों में अवैध रूप से कब्जा कर लिया', ओवैसी के गढ़ में माधवी लता की एंट्री

Highlights हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी बनाम माधवी लता बीजेपी ने हैदराबाद से माधवी लता को दिया टिकट टिकट मिलने के बाद माधवी ने हैदराबाद की हकीकत बताई

Hyderabad Lok Sabha Seat: हैदराबाद लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। ओवैसी परिवार का सालों से हैदराबाद पर दबदबा रहा है। कहा जाता है कि यह उनका गढ़ है। अब ओवैसी के इस गढ़ में बीजेपी ने माध्वी लता को उतार दिया है। माधवी को बीजेपी ने हैदराबाद लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है। इस बार ओवैसी बनाम माधवी लता के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर, टिकट मिलने पर माधवी लता ने नाम लिए बगैर ओवैसी पर जोरदार निशाना साधा है।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On her candidature from Hyderabad constituency, BJP leader Madhavi Latha says, "I have been seeing for last 8 years... There is no cleanliness and education. Children in Madrasas are not getting food. Temples and Hindu homes are being occupied… pic.twitter.com/eKBkGAWXa8