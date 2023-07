"राहुल गांधी ने मणिपुर में कैसे आग लगा दी", स्मृति ईरानी का संसद में हमला

Highlights स्मृति ईरानी ने संसद में मणिपुर विवाद पर वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी को घेरा ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी के हिंसाग्रस्त मणिपुर जाने से माहौल और भी खराब हुआ स्मृति ईरानी ने संसद में कांग्रेस से कहा कि कैबिनेट की महिला मंत्रियों पर संदेह न करें

नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद के मानसून सत्र में बीते बुधवार को मणिपुर विवाद पर कांग्रेस सांसद द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में वायनाड के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी के हिंसाग्रस्त मणिपुर जाने से वहां का माहौल और खराब हुआ और हिसा में इजाफा हुआ।

भाजपा नेता स्मृति ने कांग्रेस सांसद अमी याजनिक द्वारा मणिपुर विवाद में पूछे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, "आपमें छत्तीसगढ़ पर चर्चा करने की हिम्मत कब होगी, बिहार में क्या हो रहा है उस पर चर्चा करने की हिम्मत कब होगी? हमें यह बताने की हिम्मत कब होगी कि कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के साथ कैसे बलात्कार होता है। आपमें हिम्मत कब होगी यह बताने के लिए कि राहुल गांधी ने मणिपुर में कैसे आग लगा दी।"

बेहद तल्ख लहजे में स्मृति ईरानी ने आगे कहा, "कैबिनेट की महिला मंत्रियों पर संदेह न करें।" पहले कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री शासित राज्यों को देखें।" स्मृति ईरानी का यह भाषण वायरल हो रहा है। स्मृति ईरानी ने जब राहुल गांधी का नाम लिया तो उनके सामने बैठीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मुड़कर देखने लगीं।

केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने हमला करते हुए उसे 'नाटकीयता' करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता श्रीनेत ने कहा कि स्मृति ईरानी की मृत अंतरात्मा 'नाटकीयता' से जीवित नहीं होगी। श्रीनेत ने ट्वीट किया, "आप मणिपुर पर 78 दिनों तक चुप रहीं। आप हाथरस, लखीमपुर, शाहजहांपुर पर चुप थीं, आप अंकिता भंडारी की घटना पर खामोश रहीं। आपने हमारे महिला पहलवानों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। आप विफल हैं।"

Smriti Irani your dead conscience won’t come alive with your theatrics



•You kept quiet for 78 days on Manipur



•You were silent on Hathras, Lakhimpur, Shahjahanpur, Ankita Bhandari



• You did not speak a word for our athletes



You have 𝐅𝐀𝐈𝐋𝐄𝐃 women @smritiirani