Mihir Shah arrested: BMW हिट-एंड-रन केस के दो दिन बाद पकड़ा गया मिहिर शाह, जानिए मुंबई पुलिस ने कैसे की गिरफ्तारी?

मुंबई: मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी के एक दोस्त के मोबाइल फोन ने पुलिस को मिहिर शाह तक पहुंचा दिया। बता दें कि मिहिर रविवार को कथित तौर पर अपनी लक्जरी कार से एक महिला को कुचलने के बाद मौके से भाग गया था। एनडीटीवी के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि मुंबई पुलिस को आरोपी को पकड़ने में तीन दिन लग गए क्योंकि उसने अपनी मां और बहनों के साथ अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे।

पुलिस मिहिर की कार के नंबर के आधार पर परिवार के सदस्यों की तलाश कर रही थी। मिहिर के दोस्त का फोन नंबर भी सर्विलांस पर था। रविवार तड़के वर्ली में बीएमडब्ल्यू कार ने मछली बेचने वाले दंपत्ति प्रदीप नखवा और कावेरी नखवा को टक्कर मार दी। कथित तौर पर 24 वर्षीय व्यक्ति उस समय गाड़ी चला रहा था, जबकि उसका ड्राइवर राजऋषि बिदावत यात्री सीट पर था।

#WATCH | Worli (Mumbai) hit-and-run case | Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray says, "Will you get what you need in the blood if you'll take blood sample after 7 hours? My demand is that don't go by the blood sample and all for now, what can be seen on CCTV, what the driver… pic.twitter.com/6JtJ09ysvy — ANI (@ANI) July 9, 2024

महिला को करीब डेढ़ किलोमीटर तक घसीटा गया। पुलिस ने कहा कि बाद में शाह और बिदावत ने सीटों की अदला-बदली की और कार को पीछे करते समय उसे फिर से कुचल दिया। फिर वे भाग गए और शाह तब से लापता था। पुलिस के मुताबिक, वह बीएमडब्ल्यू को बांद्रा के कला नगर के पास छोड़कर गोरेगांव में अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला गया।

#WATCH | Worli (Mumbai) hit-and-run case | Mumbai: NCP -SCP national spokesperson Clyde Crasto says, "Mihir Shah, the accused in the Worli BMW hit and run case is finally arrested by the Mumbai police. Strict action must be taken against this man because he mercilessly drove over… pic.twitter.com/zHHzmeuusk — ANI (@ANI) July 9, 2024

प्रेमिका ने अपनी बहन को उसके घर आकर दुर्घटना के बारे में बताया, उसे उठाया और बोरीवली स्थित उनके घर चली गई। वहां से उसकी मां (मीना) और दो बहनें (पूजा और किंजल) और दोस्त (अवदीप) मुंबई से लगभग 70 किमी दूर शाहपुर के एक रिसॉर्ट के लिए रवाना हुए।

कैसे पकड़ा गया मिहिर शाह?

बीती रात मिहिर शाह अपने परिवार से अलग होकर अपने दोस्त के साथ मुंबई से करीब 65 किलोमीटर दूर विरार आ गए। आज सुबह दोस्त ने 15 मिनट के लिए अपना फोन चालू किया और पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और फिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह की मां और बहनों समेत कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया गया।

Worli (Mumbai) hit-and-run case | Maharashtra Congress MLA Ravindra Dhangekar says, "This pub culture has spoiled Maharashtra. Such pubs are open all night, there are no conditions, no rules. There is a huge economy in it so no one dares to close this pub in Maharashtra... People… pic.twitter.com/F2X6yWEISG — ANI (@ANI) July 9, 2024

मिहिर शाह महाराष्ट्र के पालघर जिले में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी के उप नेता राजेश शाह के बेटे हैं। दुर्घटना के बाद उसने कथित तौर पर अपने पिता को फोन किया जिन्होंने उसे भागने के लिए कहा। राजेश शाह जल्द ही मौके पर पहुंच गए और बीएमडब्ल्यू को खींचने की योजना बना रहे थे, लेकिन कावेरी नखवा के पति द्वारा सतर्क एक गश्ती दल मौके पर पहुंच गया और उन्हें और ड्राइवर बिदावत को पकड़ लिया।

#WATCH | On Worli (Mumbai) hit-and-run case, NCP-SCP leader Jitendra Awhad says, "What will you detect in the bloodstream (of accused Mihir Shah) after 60 hours?... His reports will be all clear. What will the Police do?... What would happen if you seal the bar? An individual… pic.twitter.com/Pn3yuMfhjP — ANI (@ANI) July 9, 2024

राजेश शाह और बिदावत को कल मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी) एसपी भोसले की अदालत में पेश किया गया और उन्हें क्रमशः 14 दिन की न्यायिक और एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। शाह पर कथित तौर पर गलत सूचना देने और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, राजेश शाह को उसी दिन जमानत दे दी गई थी।

