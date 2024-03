Amit Shah on PM Modi: 'सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक', ... कभी छुट्टी नहीं ली, 40 साल देश के लिए काम किया, पीएम मोदी पर बोले गृह मंत्री अमित शाह

Highlights गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी ने 40 साल देश के लिए काम किया बिना छुट्टी लिए सुबह 5 बजे से रात एक बजे तक काम किया लालू प्रसाद यादव पर तंज, जिनके परिवार होते हैं वह अपने बच्चों को कुर्सी देने की सोचते हैं

Amit Shah on PM Modi: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से देखा है। एक मायने में लालू प्रसाद यादव ने सही कहा कि पीएम का कोई परिवार नहीं है। क्योंकि, जिसका परिवार होता है वह अपने बच्चों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने की सोचता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैंने 23 साल में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें देखा। काम के प्रति उनकी लगन ऐसी है कि आज तक मैंने उन्हें कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक सिर्फ काम ही काम।

परिवारवादी सहन ही नहीं कर सकते

अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव सहित परिवारवादी पर प्रहार करते हुए कहा कि पीएम मोदी आज जो बोलते हैं वह करते हैं और वह ट्रेंड बन जाता है। पूरा देश मोदी के साथ है। यह बात परिवारवादियों को अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि वह यह सहन नहीं कर पाते हैं कि एक गरीब घर का बच्चा जिसका कोई राजनीतिक पहचान नहीं रही।

एक चाय बेचने वाले कैसे साल 2014 में पीएम बन गया।एक बार नहीं बल्कि दो बार बन गया। तीसरी बार बनने के लिए तैयार है। यह बात उन्हें हजम नहीं हो रही है।

एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है

अमित शाह ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। आज देश भर में प्रचंड जन समर्थन नरेन्द्र मोदी को, भाजपा को और एनडीए को मिल रहा है। मैं देश के कोने-कोने में गया हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि देश के कोने-कोने से नरेन्द्र मोदी के समर्थन में जनता खड़ी है। इसी के आधार पर हमने 370 के आंकड़े का लक्ष्य रखा है। इस बार एनडीए 400 के पार।

