Gyanvapi Case: वकील विष्णु जैन बोले- अगर इस स्पीड से चलेंगे तो अगले दो दिनों में 36 पैरा पढ़ पाएगा मुस्लिम पक्ष

Gyanvapi Case: वकील विष्णु जैन बोले- अगर इस स्पीड से चलेंगे तो अगले दो दिनों में 36 पैरा पढ़ पाएगा मुस्लिम पक्ष

By मनाली रस्तोगी | Published: May 30, 2022 10:29 AM

ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष को आज अपनी बहस पूरी करनी है। उन्होंने अब तक 12 ही पैरा पढ़ा। अगर वो इस स्पीड से चलेंगे तो अगले दो दिन में वो 36 पैरा पढ़ेंगे।

