हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं है, क्यों मुसलमान शख्स 2-3 महिलाओं से निकाह करेगा, हम इसके खिलाफ हैं"

मोरीगांव: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर अल्पसंख्यक समाज की जड़ता और गैर-बराबरी वाली प्रथाओं पर जबरदस्त हमला बोला है। मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के विषय में चिंता व्यक्त करने के साथ-साथ मुस्लिम समाज में निकाह को लेकर पुरुषों के मिले अधिकार के संबंध में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस देश में सबका साथ, सबका विकास की बात की जा रही हो, सभी के लिए समान अवसर की बात कही जा रही हो। वहां पर इस तरह के दोहरे नियमों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सरमा ने असम के मोरीगांव में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हम सभी के लिए यह बेहद गंभीर विषय है कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ सकती हैं, वहीं दूसरी ओर उसी मुस्लिम समाज में पुरुषों को 2-3 महिलाओं से निकाह के अधिकार मिले हुए हैं। हम इस व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ में हैं। हम तो 'सबका साथ सबका विकास' चाहते हैं।"

Morigaon, Assam | We are trying to bring forward ‘Sabka Saath Sabka Vikas’. We don’t want that the Pomua Muslim students become Junab, Imam, by studying in Madrasas. We want that they should study in schools, and colleges: CM HB Sarma (08.12) pic.twitter.com/b4t4hRtyyc