खड़गे के बयान पर हिमंत बिस्वा सरमा का पलटवार, बोले- "कांग्रेस से जुड़े सभी हिंदू नेताओं के लिए स्टैंड लेने का समय"

Maha Kumbh Controversy: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने नाराजगी जाहिर की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विवादास्पद टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और उन पर सनातन धर्म के प्रति परेशान करने वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरमा ने खड़गे के बयान का एक वीडियो क्लिप साझा किया और इसे अभूतपूर्व बताया। सरमा ने लिखा, "महाकुंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी सनातन धर्म के खिलाफ गहरी परेशान करने वाली मानसिकता को दर्शाती है। मेरा मानना ​​है कि यह राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक रुख को दर्शाता है।"

On the statement of Congress President Mallikarjun Kharge, Assam CM HB Sarma tweets, "The statement by Congress President Mallikarjun Kharge on the Mahakumbh is unprecedented and reflects a deeply troubling mindset against Sanatan Dharma. I believe this is the official stance of… https://t.co/0y7aHwBjtI pic.twitter.com/LkyUeU33nk

उन्होंने 2001 के कुंभ मेले में सोनिया गांधी की भागीदारी को याद करते हुए पार्टी की असंगतता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "2001 में, सोनिया गांधी ने खुद कुंभ के दौरान पवित्र स्नान किया था। क्या अब खड़गे यह सुझाव देंगे कि हज में भाग लेने से भूख और गरीबी जैसे मुद्दे हल नहीं होंगे?"

