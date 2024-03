Himachal Pradesh: "यह सच है कि भाजपा मजबूत है और कांग्रेस कमजोर स्थिति में है" प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने दोटूक कहा

Highlights हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बड़ी साफगोई से कांग्रेस के कमजोर होने की बात स्वीकार कीकिया है प्रतिभा सिंह ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि विपक्षी दल भाजपा हमसे मजबूत हालत में हैं उन्होंने यह टिप्पणी उस समय की, जब उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस के बागियों से मुलाकात की

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार को बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार किया है कि हिमाचल में सरकार के होते हुए कांग्रेस पार्टी कमजोर और भाजपा विपक्ष में होते हुए भी बेहद मजबूत स्थिति में है।

इसके साथ ही प्रतिभा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के "कार्यों" को खुद की पार्टी से बेहतर बताते हुए दावा किया कि भाजपा हिमाचल में पीएम मोदी की अगुवाई में 'बहुत सारे काम कर रही है, जबकि सत्ता में होते हुए भी कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार प्रतिभा सिंह की यह टिप्पणी उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह द्वारा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने वाले बागी विधायकों से मुलाकात करने के कुछ घंटों बाद आई है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को शर्मनाक तरीके हरा दिया था।

हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा, "मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस में बहुत सी चीजें की जानी बाकी हैं और यह भी सच है कि बीजेपी का कामकाज हमसे बेहतर है।"

उन्होंने कहा, "पहले दिन पहले ही मैं मुख्यमंत्री से कह रही था कि हम आगामी चुनावों का सामना तभी कर पाएंगे, जब हम पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। यह हमारे लिए बहुत कठिन स्थिति है। हम जमीन पर बहुत सारी कठिनाइयां देख सकते हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर बीजेपी बहुत कुछ करने जा रही है, वहीं हमारी स्थिति बेहद कमजोर है। मैंने उनसे बार-बार आग्रह किया कि हमें मजबूत होने की जरूरत है और पार्टी को संगठित करने की जरूरत है। मैं ये कह सकता हूं यह कठिन समय है और आगे में लोकसभा चुनाव लड़ना है और जीतना भी है।"

#WATCH | Shimla | Himachal Pradesh Congress chief Pratibha Singh says, "From day 1, I had been telling the CM that we would be able to face the upcoming election only if he strengthens the organisation. This is a very tough situation for us. We can see a lot of difficulties on… pic.twitter.com/jWdp8nVY9J