Himachal cabinet expansion: विक्रमादित्य सिंह समेत 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

Highlights लगभग एक महीने बाद हिमाचल कैबिनेट का विस्तार हुआ।

शिमलाः सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश मंत्रिपरिषद का रविवार को विस्तार किया गया और सात मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया जिससे मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या अब नौ हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को मंत्री बनाया गया है। कुल सात विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन में एक समारोह में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। विक्रमादित्य सिंह के अलावा नए शामिल मंत्रियों में सोलन से विधायक धनीराम शांडिल, कांगड़ा जिले के जावली से चंदर कुमार, सिरमौर जिले के शिल्लाई से हर्षवर्धन चौहान और जनजातीय किन्नौर जिले से जगत सिंह नेगी शामिल हैं।

इनके अलावा रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिली है जो क्रमश: जुब्बल-कोटखाई, कसुम्पटी और शिमला (ग्रामीण) से विधायक हैं।

