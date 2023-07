आपदा से तबाह हिमाचल के सीएम सुक्खू ने केंद्र से की अपील, राहत के लिए जारी की गई राशि के बकाया पैसे जल्द जारी करने का अनुरोध किया

Highlights सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से की मांग राहत के लिए जारी की गई राशि के बकाया पैसे जल्द जारी करने का अनुरोध किया हिमाचल प्रदेश को अभी तक 5100 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान

शिमला: भीषण बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से तबाह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राहत के लिए जारी की गई राशि के बकाया पैसे जल्द जारी करने की मांग की है। इसी के साथ सीएम सुक्खू ने बाढ़ और भूस्खलन में नुकसान उठाने वाले लोगों के लिए राज्य की तरफ से दी जाने वाली मदद की राशि की घोषणा भी की।

शिमला में मीडिया से बात करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। हमने केंद्र सरकार से तुरंत अंतिम राहत राशि प्रदान करने का अनुरोध किया है। जिनकी गाय और भैंस इस आपदा में मर गई हैं, उन्हें 55,000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है और जिनके भेड़ और बकरियों की मौत हुई है, उन्हें 6,000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। जिनके घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए हैं, उन्हें 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है जिनके घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।"

#WATCH | Shimla: CM Sukhwinder Singh Sukhu on disaster restoration, relief & preparedness, says, "Himachal Pradesh has suffered a huge loss due to heavy rains. We have requested the Central Government to provide the final relief amount immediately... those whose cows and… pic.twitter.com/Qs9W1S7I0J