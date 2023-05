हीटवेव अलर्ट: दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज चल सकती है लू, आईएमडी ने जारी की चेतावनी, इतने दिनों बाद मिलेगी राहत

By आजाद खान | Published: May 22, 2023 08:17 AM

दिल्ली-एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में आज लू का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले इन इलाकों में रविवार को दोपहर में सड़कों पर यातायात कम था और यहां पर भी सन्नाटा रहा, जहां आमतौर पर भीड़ रहती है।

फोटो सोर्स: ANI