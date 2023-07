मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछे ये अहम सवाल

Highlights मणिपुर वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू पीड़ित महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखी दलील

नई दिल्ली: 4 मई को हिंसक भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने और सार्वजनिक रूप से परेड निकालने का वीडियो वायरल होने के मामले में सोमवार, 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले में पीड़ित महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि पीड़ित महिलाएं मामले की सीबीआई जांच और मामले को असम स्थानांतरित करने के खिलाफ हैं।

Manipur viral video case | Senior advocate Kapil Sibal appearing for the two victim women from Manipur, says the women are against the CBI probe into the case and transfer of case to Assam.



Solicitor General Tushar Mehta, appearing for government, says we have never requested… pic.twitter.com/mOdLgd0Crc