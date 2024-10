'कुत्ते की मौत मरा': बाबा सिद्दीकी की हत्या पर केआरके की विवादित पोस्ट वायरल

Highlights केआरके ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया से विवाद खड़ा कर दिया है एनसीपी नेता की मौत पर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जैसी करनी वैसी भरनी कहा- न जाने कितने लोगों की प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ था

मुंबई: अभिनेता और स्वयंभू फिल्म समीक्षक कमाल आर खान, जिन्हें केआरके के नाम से जाना जाता है, ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया से विवाद खड़ा कर दिया है। अपने एक्स अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में केआरके ने लिखा, "जैसी करनी वैसी भरनी। न जाने कितने लोगों की प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ था। कुत्ते की मौत मरा! आज उन सब मज़लूम लोगों को सुख मिलेगा!"

उनके कठोर बयान का तात्पर्य था कि सिद्दीकी की मौत कथित पिछले गलत कामों के लिए कर्म दंड है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आक्रोश और गरमागरम बहस छिड़ गई। कई लोगों ने महसूस किया कि केआरके की टिप्पणी असंवेदनशील और गलत समय पर की गई थी, घटना की दुखद प्रकृति और एक राजनीतिक नेता के रूप में सिद्दीकी की प्रमुखता को देखते हुए।





k r k aap ka koi kareebi marega tab bhi yahi bolna aap ok ... Had hai Admi ke maut ke bad to kam se kam shant ho ja