Hathras Stampede accident: घायलों से अस्पताल में मिलने पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ, 122 लोगों ने गंवाई जान

Highlights यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज घायलों से मिलने पहुंचे हैं माना जा रहा है कि 38 से ज्यादा लोग घायल हुए हाथरस हादसे में कुल 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी

Hathras Stampede accident: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस जिले अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। इसके साथ ही वो अस्पताल का जायजा लेकर एक-एक का हालचाल जान रहे हैं। इसके साथ घायलों को मुख्यमंत्री से अपनी व्यथा बताते हुए देखा जा सकता है। गौरतलब है कि सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कुल 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बड़े हादसे में करीब 35 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath arrives at Hathras government hospital to meet the injured in the stampede incident pic.twitter.com/rVO0V7GMoj

घटनास्थल पर फॉरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वायड स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हादसे के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हादसे के बाद से ही सत्संग करने वाले 'भोले बाबा' की तालाशी अभियान चल रहा है। फिलहाल चारों ओर मातम ही छाया हुआ है।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath meets and inquires about the health of the persons injured in the stampede incident, at Hathras government hospital pic.twitter.com/HW5u4q4ziv