Haryana-jk Vidhan Sabha Chunav Parinam LIVE: 90 सीट, बहुमत के लिए 46, 1031 प्रत्याशी, जानें कौन आगे-पीछे

Highlights Haryana-jk Vidhan Sabha Chunav Parinam LIVE: हरियाणा में कांग्रेस 24 सीटों पर और भाजपा 19 सीटों पर आगे है, जबकि दो सीटों पर ‘अन्य’ आगे है। Haryana-jk Vidhan Sabha Chunav Parinam LIVE: जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) गठबंधन और भाजपा आठ-आठ सीटों के साथ बराबरी पर हैं। Haryana-jk Vidhan Sabha Chunav Parinam LIVE: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) फिलहाल किसी भी सीट पर आगे नहीं है।

Haryana-jk Vidhan Sabha Chunav Parinam LIVE: हरियाणा में पांच अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती मंगलवार सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती रुझान कुछ समय में आने की उम्मीद है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि मतगणना स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी और उसके 30 मिनट बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की गिनती की जाएगी।

#WATCH | Counting of votes underway at SKICC (Sher-i-Kashmir International Convention Centre) Srinagar for 8 assembly seats of Srinagar district. As per official EC trends, BJP is leading on 5 seats, JKNC on 3. #JammuKashmirAssemblyElection pic.twitter.com/EsK009ZzGs

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के तहत मंगलवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों से संकेत मिला है कि हरियाणा में कांग्रेस आगे है तथा जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उसका कड़ा मुकाबला चल रहा है। शुरुआती डाक मतपत्र के रुझानों के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस 24 सीटों पर और भाजपा 19 सीटों पर आगे है, जबकि दो सीटों पर ‘अन्य’ आगे है।

टीवी चैनलों की खबरों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस - नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) गठबंधन और भाजपा आठ-आठ सीटों के साथ बराबरी पर हैं, जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) फिलहाल किसी भी सीट पर आगे नहीं है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना के ये शुरुआती रुझान हैं और अंतिम परिणाम इससे अलग हो सकते हैं।

कई ‘एग्जिट पोल’ (चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों) ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया है। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया है कि वह हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगी। हरियाणा में 67.90 प्रतिशत मतदान हुआ है। चुनाव मैदान में मुख्य पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) - बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और जननायक जनता पार्टी (जजपा) - आजाद समाज पार्टी (आसपा) हैं। हालांकि, ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा।

हरियाणा की 90 सीटों पर 464 निर्दलीय और 101 महिलाओं समेत कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सीटों पर पांच अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि राज्य के 22 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 93 मतगणना केन्द्र बनाए गए हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

#WATCH | Patna, Bihar: On J&K and Haryana assembly elections, Union Minister Chirag Paswan says, "The BJP has worked hard in Jammu-Kashmir and Haryana and the public trusts BJP and PM Modi. I am hopeful that the results of the assembly elections will be in our favour" pic.twitter.com/LLRG3DyKQV