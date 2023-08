नूंह हिंसा पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला- यात्रा आयोजकों ने जिले के अधिकारियों को नहीं दी पूरी जानकारी

Highlights दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की बृज मंडल जलाभिषेक यात्रा के आयोजकों ने जिला प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी नूंह में दो होमगार्ड समेत चार लोगों की जान चली गई जबकि गुरूग्राम में एक मस्जिद में एक नायब इमाम की हत्या कर दी गई नूंह में भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने का प्रयास किया था

नई दिल्ली: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को कहा कि विश्व हिंदू परिषद की बृज मंडल जलाभिषेक यात्रा के आयोजकों ने जिला प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी, जिसके कारण नूंह जिले में हिंसा भड़क गई।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे कहा कि राज्य में पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

#WATCH | "The yatra organisers did not give complete information about the yatra to the district administration. The incident took place due to this...Strict action will be taken against those found responsible for the incident," said Haryana Dy CM Dushyant Chautala yesterday on…