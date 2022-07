हरियाणा के नूंह में खनन माफिया की दबंगई, डीएसपी को डंपर से कुचला गया, मौके पर गई जान

Highlights हरियाणा के नूंह में डीएसपी रैंक के अधिकारी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को डंपर से कुचला गया। अवैध खनन होने की सूचना के बाद उसे रोकने पहुंचे थे सुरेंद्र सिंह बिश्नोई। आरोपी ड्राइवर फरार हैं और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

चंडीगढ़: हरियाणा के नूंह में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां खनन माफिया से भि़ड़ना पुलिस अधिकारी के लिए जानलेवा साबित हो गया। अवैध खनन को रोकने गए तावडू (मेवात) के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पर खनन माफियाओं ने डंपर चढ़ा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बिश्नोई अवैध खनन होने की सूचना के बाद उसे रोकने पहुंचे थे।

बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस अधिकारी ने पत्थरों से लदे ट्रक को रूकने का इशारा किया था। हालांकि ड्राइवर ने गाड़ी धीमी करने की बजाय उसे तेज कर दिया और सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को कुचलता हुआ भाग गया।

आरोपी ड्राइवर फरार हैं और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस तमाम के आला अधिकारी पहुंच गए हैं।

इस घटना के बाद हरियाणा पुलिस की ओर से ट्वीट किया गया, डीएसपी तावडू सुरेंद्र सिंह ने आज ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। हरियाणा पुलिस अपने वीर अधिकारी के शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है है। अपराधियों को न्याय के दरवाजे तक लाने में कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

DSP Taoru Sh Surender Singh laid down his life today in the course of duty. #HaryanaPolice extends its deepest condolences to the bereaved family of the brave officer. No effort shall be spared in bringing the offenders to face justice.

