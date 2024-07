Haryana Agniveer: 'अग्निवीर' को तोहफा, हरियाणा में सरकारी नौकरी में मिलेगी 10 फीसदी आरक्षण

Highlights अग्निवीर को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण हरियाणा के सीएम ने किया ऐलान पीएम मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई

Haryana: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने अग्निवीर को हरियाणा में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में अग्निवीर को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा हम इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करेंगे। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में, यह आयु छूट 5 वर्ष होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी।

VIDEO | "Our government will provide 10% horizontal reservation to Agniveers in recruitments for the posts of constable, mining guard, forest guard, jail warden and SPO" says Haryana CM Nayab Singh Saini (@NayabSainiBJP).



"Second, a concession of three years in maximum age… pic.twitter.com/vnZLxGOYNm