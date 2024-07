Haryana Assembly Elections 2024: हरियाणा विधानसभा में 90 सीट, बसपा 37 और इनेलो 53 सीट पर लड़ेंगी चुनाव, गठबंधन की रूपरेखा तैयार, जानें समीकरण

Highlights हरियाणा में 90 सीट हैं और बसपा को 37 सीट दिया गया है। गठबंधन बनाकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के पास 53 सीट पर चुनाव लड़ेंगी।

Haryana Assembly Elections 2024: लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2024) की तैयारी शुरू हो गई। अक्टूबर में 3 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने है। अभी से दलों में गठबंधन शुरू हो गया। इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल (Indian National Lok Dal INLD) और मायावती के नेतृत्व वाली बसपा (BSP) ने गठजोड़ की घोषणा की। गठबंधन बनाकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला (Abhay Singh Chautala) ने कहा कि आईएनएलडी, बीएसपी ने आगामी हरियाणा चुनाव मिलकर लड़ने के लिए गठबंधन की घोषणा की है। हरियाणा में 90 सीट हैं और बसपा को 37 सीट दिया गया है। आईएनएलडी 53 सीट पर चुनाव लड़ेंगी।

#WATCH | Indian National Lok Dal (INLD) and the Bahujan Samaj Party (BSP) have announced to contest the upcoming Haryana Assembly elections together.



INLD leader Abhay Singh Chautala says, "Today the sentiment of the common man is that the BJP, which has been looting this state… pic.twitter.com/jlxyV69qyA