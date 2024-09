Haryana Assembly Elections 2024: आप ने जारी की 19 उम्मीदवारों की छठी सूची, यहां देखें पूरी लिस्ट

Haryana Assembly Elections 2024: आम आदमी पार्टी (आप) ने आज (12 सितंबर) हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी छठी सूची में 19 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, जिसमें वरिष्ठ नेता प्रेम गर्ग को पंचकुला सीट से मैदान में उतारा गया है।

पार्टी ने कालका, अंबाला शहर, मुलाना, शाहबाद, पिहोवा, गुहला, पानीपत, जिंद, फतेहाबाद, ऐलनाबाद, नलवा, लोहारू, बाढड़ा, दादरी, बवानी खेड़ा, कोसली, फरीदाबाद एनआईटी और बढ़कल सीटों के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। आप ने ऐलनाबाद से मनीष अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां इनेलो ने अपने वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है।

