Haryana Assembly Election 2024 Live Updates: कुछ इस अंदाज में वोट डालने पहुंची ओलंपिक विजेता मनु भाकर, देखें दिलचस्प वीडियो

Haryana Assembly Election 2024 Live Updates:हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव के मतदान हो रहे हैं। 5 अक्टूबर को सुबह सात बजे से शुरू हुए मतदान में जनता और नामी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं जिसमें झज्जर भी शामिल है। झज्जर से सामने आए एक वीडियो में भारतीय निशानेबाज और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर नजर आ रही है।

मनु भाकर आज अपने वोट का प्रयोग करने के लिए झज्जर के एक मतदाता केंद्र पर वोटिंग करने पहुंची हुई हैं। इस दौरान खिलाड़ी ने एथनीक आउटफिट पहना हुआ है। उन्होंने आसमानी संग के सूट के साथ बाल खुले रखे हैं। बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ ही मनु के सिंपल लुक और खूबसूरती के लोग दीवाने हैं ऐसे में उनका यह लुक उनके फैन्स को काफी पसंद आ रहा है।

#WATCH | Olympic medalist & Indian shooter Manu Bhaker arrives at a polling station in Jhajjar to cast her vote for the #HaryanaElelctionpic.twitter.com/LPEigw00mn