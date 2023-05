उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी का 90 साल की उम्र में निधन, पूर्वांचल की राजनीति में चलता था 'सिक्का'

By भाषा | Published: May 17, 2023 08:38 AM

यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता की छवि वाले हरिशंकर तिवारी का मंगलवार रात निधन हो गया। उन्होंने 1985 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था।

हरिशंकर तिवारी का निधन (फाइल फोटो)

Next