इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कर सकते हैं तो पीएम मोदी क्यों नहीं? हरदीप सिंह पुरी ने संसद के नए भवन के उद्घाटन से जुड़े विवाद पर कही ये बात

Highlights हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है संसद के नए भवन के उद्घाटन से जुड़े विवाद पर दिया जवाब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र कर इतिहास याद दिलाया

नई दिल्ली: संसद के नए भवन के उद्घाटन से जुड़े विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। संसद के नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के बजाय राष्ट्रपति के हाथों करवाने की मांग कर रही कांग्रेस को हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया है।

हरदीप सिंह पुरी ने ने कहा, "अगस्त 1975 में, तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया था। बाद में 1987 में पीएम राजीव गांधी ने संसद के पुस्तकालय का उद्घाटन किया। अगर आपकी (कांग्रेस) सरकार के मुखिया उनका उद्घाटन कर सकते हैं, तो हमारी सरकार के मुखिया ऐसा क्यों नहीं कर सकते?"

#WATCH | In August 1975, then PM Indira Gandhi inaugurated the Parliament Annexe, and later in 1987 PM Rajiv Gandhi inaugurated the Parliament Library. If your (Congress) head of government can inaugurate them, why can't our head of government do the same?: Union Minister Hardeep… pic.twitter.com/syv8SXGwIS