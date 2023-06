राहुल गांधी और आतिशी पर भड़के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अमेरिका में दिए बयानों को लेकर घेरा

Highlights केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जम्मू-कश्मीर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी पर बोला हमला दोनों नेताओं के अमेरिका में दिए बयानों को लेकर घेरा

जम्मू: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ पॉलीथिन मुक्त जम्मू के उद्घाटन के अवसर पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी पर उनके अमेरिका में दिए गए बयानों को लेकर तगड़ा हमला बोला।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'दो युवा नेता हैं। उनमें से एक (राहुल गांधी) अमेरिका जाते हैं और वहां पहुंचकर उसे भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति याद आने लगती है। 1983 में जब वह 13 साल के थे, तब एक असम में नेली नरसंहार में कुल 2000 लोग मारे गए थे। जब वह 14 साल के थे, तब सिखों पर अत्याचार हुए थे। एक और नेता (आतिशी) इंग्लैंड जाकर कहती हैं कि भारत में 35 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। पीएम मोदी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं। हमें उन पर (विपक्ष पर) ध्यान देना बंद कर देना चाहिए।"

