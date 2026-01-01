Happy New Year 2026 Wishes: पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत नेताओं ने दी नए साल की शुभकामनाएं, शांति एवं खुशहाली की कामना की

Happy New Year 2026 Wishes: पूरे भारत में, नए साल 2026 का स्वागत आतिशबाजी, प्रार्थनाओं और सार्वजनिक समारोहों के साथ किया गया। शहरों, पहाड़ी कस्बों और धार्मिक केंद्रों में उत्सव देखे गए क्योंकि लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ इस अवसर को मनाया।

Happy New Year 2026 Wishes: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और समाज में शांति और खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं! यह वर्ष आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। आपके प्रयासों में सफलता मिले और आपके सभी कार्यों में पूर्णता लेकर आए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘समाज में शांति एवं खुशहाली की कामना करता हूं।’’ 

उपराष्ट्रपति ने दी बधाई

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बृहस्पतिवार को लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वर्ष 2026 भारत को और मजबूत राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूती देगा। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने कामना की कि आने वाला वर्ष सभी के लिए शांति, उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कामना की कि यह वर्ष एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लोगों के सामूहिक संकल्प को सशक्त करे। 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  ने नए साल पर किया पोस्ट

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नए साल के मौके पर देश भर के नागरिकों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं दीं और इसे नई ऊर्जा, सकारात्मक बदलाव और राष्ट्र निर्माण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का समय बताया।

एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, राष्ट्रपति ने कहा कि नया साल नई शुरुआत का प्रतीक है और आत्म-चिंतन और नए संकल्प लेने का अवसर देता है। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्रीय विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “नए साल के खुशी के मौके पर, मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। नया साल नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। यह आत्म-चिंतन और नए संकल्पों का भी अवसर है। इस नए साल में, आइए हम राष्ट्रीय विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। वर्ष 2026 आप सभी के लिए शांति, खुशी और समृद्धि लाए और एक मजबूत और उज्ज्वल भारत बनाने के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा दे।"

