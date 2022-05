ज्ञानवापी मामले पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर डीयू के प्रोफेसर रतन लाल गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर रिहाई की उठी मांग, थाने के बाहर जुटे छात्र, बहुजन कार्यकर्ता

By अनिल शर्मा | Published: May 21, 2022 07:18 AM

पुलिस के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने) और 295ए (धर्म का अपमान कर किसी वर्ग की धार्मिक भावना को जानबूझकर आहत करना) के तहत साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया।

