ज्ञानवापी विवादः हिंदू सेना मस्जिद समिति की याचिका खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 17, 2022 10:51 AM

ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है।

