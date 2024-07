Brahmaputra: नाव पर पत्नी ने दिया बेटी को जन्म, पति ने कहा, 'मुझे और बच्चों की कोई इच्छा नहीं है', देखें वीडियो

Highlights बाढ़ में नाव पर गर्भवती महिला ने बच्चे को दिया जन्म बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अभी असम में बाढ़ की स्थिति सुधर गई है

Brahmaputra: असम में बाढ़ से आम जीवन काफी प्रभावित हुआ है। प्रदेश की सरकार के द्वारा लोगों को रेस्क्यू कर शिविर केंद्र में रखा गया है। वहीं, भारी बारिश के कारण बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, कई गांव बारिश के पानी में डूब गए हैं। लोगों को अपना सामान निकालने के लिए जिंदगी को दांव पर लगाकर नाव पर इधर से उधर जाना पड़ रहा है। इन सबके बीच एक अच्छी खबर सामने आई है।

#WATCH | Barpeta, Assam: A large no. of people are affected due to the flood situation in Assam's Barpeta district as several villages and vegetation fields submerged in the rainwater pic.twitter.com/pHipQICHnJ