गुजरात में नूंह और रांची जैसी घटना, चेकिंग के दौरान संदिग्ध ट्रक रोकने पर ट्रक डाइवर ने सिपाही को कुचला

बोरसद: मंगलवार को हरियाणा के नूंह में खनन माफियाओं की धरपकड़ करने गए डीएसपी की हत्या की खबर सामने आई वहीं झारखंड के रांची में भी चेकिंग के दौरान महिला पुलिस अधिकारी को पिकअप वैन ने कुचल दिया। अब ऐसा ही एक मामला गुजरात से भी सामने आया है।

गुजरात में लगभग बुधवार सुबह 1 बजे एक सिपाही ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्रक ड्राइवर ने सिपाही किरन राज को ट्रक के नीचे रौंद दिया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ट्रक राजस्थान से आ रहा था। मौके से ड्राइवर फरार हो गया। हालांकि उसकी पहचान कर ली गई है। मामले को लेकर जांच जारी है।

Gujarat| A fatal attack on a police constable has come to light in Borsad; a suspicious truck from Rajasthan mowed policeman Kiran Raj at 1am, as he was trying to stop it. Truck driver fled away. Policeman died during treatment. Driver identified; probe underway: Anand DSP Ajit R pic.twitter.com/ym59OxltPp