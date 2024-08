Gujarat Rain: गुजरात में भारी बारिश से तबाही, 3 की मौत, 2000 से अधिक लोगों को बचाया, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, निचले इलाकों में पानी भरा, देखें वीडियो

Highlights Gujarat Rain: जलभराव की अधिक संभावना है। Gujarat Rain: भारी बारिश के कारण 27 अगस्त को सभी प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे। Gujarat Rain: कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

Gujarat Rain: गुजरात में भारी बारिश से बुरा हाल है। बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य में रेड अलर्ट कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण वडोदरा के कई हिस्सों में गंभीर जलजमाव हो गया है। भारी बारिश से मची तबाही में 20000 से अधिक लोगों को बचाया गया। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है, जहां जलभराव की अधिक संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण 27 अगस्त को सभी प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे।

मौसम एजेंसी ने 29 अगस्त की सुबह तक राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बनासकांठा, साबरकांठा, अहमदाबाद, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल सहित जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में भेजा गया है।

दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, डांग, तापी, सूरत, नर्मदा, भरूच, नवसारी, वलसाड और दमन और दादरा और नगर हवेली, अमरेली, भावनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, द्वारका, बोटाद और कच्छ में भी अलर्ट किया है। लगातार बारिश के कारण वडोदरा के कई हिस्सों में गंभीर जलजमाव देखा गया।

आईएमडी ने 30 और 31 अगस्त को इनमें से अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। गुजरात में 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बैठक की। आज स्कूल की छुट्टी की घोषणा कर दी।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम से बात की और राहत और सहायता में संभावित सहायता का आश्वासन दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने "भारी से बहुत भारी बारिश" का अनुमान लगाया है, गुरुवार सुबह तक राज्य के कई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

