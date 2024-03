गुजरात: मोरबी में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की इमारत का एक हिस्सा गिरा, 4 मजदूर घायल

मोरबी: गुजरात के मोरबी में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के दौरान उसका एक हिस्सा गिरने के कारण करीब चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इमारत का एक हिस्सा गिरने के कारण मजदूर उसी में फंस गए जिसके बाद आनन-फानन में बचाव दल को सूचना दी गई।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार (8 मार्च) शाम को मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग की पहली मंजिल पर फिलिंग का काम चल रहा था, जिसके चलते स्लैब गिर गया, जिससे चार कर्मचारी घायल हो गए।

सूचना मिलते ही अधिकारी स्थिति का जायजा लेने और सहायता प्रदान करने के लिए मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर कॉलेज के अन्य अधिकारी भी पहुंच गये।

घटना के फौरन बाद दमकल विभाग और अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। जहां घायलों को मलबे से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

मोरबी के अग्निशमन अधिकारी, देवेन्द्र सिंह जड़ेजा ने बताया, "रात लगभग 8 बजे, फायर स्टेशन पर एक कॉल आई कि एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है जो एक साइड स्लैब गिर गया है... हमारी टीम मौके पर पहुंची और 4 लोगों का बचाव किया।"

उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ था, केवल उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और उसका पूरा शरीर स्लैब और कंक्रीट के बीच फंसा हुआ था। लगभग 3 बजे सुबह हमने उसे भी बचाया और अस्पताल रेफर किया..."

हादसे के बाद बीजेपी विधायक दुर्लभजीभाई देथरिया घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "मोरबी में सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, एक स्लैब जिसे भरा जा रहा था, गिर गया...यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।" यह ठेकेदार या अधिकारी हो।"

