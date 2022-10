गुजरात: मोरबी में केबल पुल टूटने से 32 लोगों की हुई मौत, पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात, बचाव कार्य के लिए दिये जरूरी निर्देश

Highlights मोरबी में पुल टूटा, पुल पर खड़े कई लोग नदी में गिर गए, हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और हालात का जायजा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में घायल लोगों के उपचार और देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिये

मोरबी:गुजरात के मोरबी में माच्छू नदी पर बना लगभग एक सदी पुराना केबल पुल रविवार की शाम टूट गया। जिसके कारण पुल पर खड़े कई लोग सीधे माच्छू नदी में गिर गए। जानकारी के अनुसार इस घटना में अब तक 32 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है।

घटना की जानकारी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली, उन्होंने फौरन सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने घटना के संबंध में सीएम पटेल को आवश्यक निर्देश भी दिये।

इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी ने सीएम पटेल को स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्दश दिया है।

