Gujarat Lok Sabha Election Dates: '26 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार खिलेगा कमल', 7 मई को है मतदान

Highlights गुजरात की 26 सीटों पर तीसरी बार कमल खिलाने को तैयार बीजेपी बीजेपी अपने दम पर 26 सीटों पर लड़ रही है चुनाव राज्य की 26 लोकसभा सीटों में छह सीटें रिजर्व हैं

Gujarat Lok Sabha Election Dates: भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग ने बताया कि सात चरणों में लोकसभा का चुनाव आयोजित किया जाएगा। आयोग के अनुसार, गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। गुजरात में 7 मई को मतदान किया जाएगा। यहां बताते चले कि साल 2014- 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 26 सीटों पर कमल खिलाया था। बीजेपी अगर इस बार 26 सीट जीतने में कामयाब रहती है तो जीतने की हैट्रिक लगा लेगी।

वहीं, बीजेपी की विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन भी मैदान में हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गुजरात की 24 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

After the Election Commission of India declares the schedule for the 2024 Lok Sabha elections, Gujarat AAP president Isudan Gadhvi says, "Elections will be held in the third phase in Gujarat. This time, the people of Gujarat will bless the AAP. Gujarat has…

भारत के चुनाव आयोग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद गुजरात आप नेता इसुदान गढ़वी ने कहा कि गुजरात में तीसरे चरण में चुनाव होंगे। इस बार गुजरात के लोग आप को आशीर्वाद देंगे। भाजपा को सभी 26 सांसद दो बार दिए, लेकिन किसी ने भी राज्य के लिए काम नहीं किया।

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा त्योहार है। लोगों के पास यह चुनने की शक्ति है कि अगले पांच वर्षों तक देश पर कौन शासन करेगा। मैं चुनाव आयोग के द्वारा इस घोषणा का स्वागत करता हूं।

"In democracy, elections are the biggest festival. People have the power to elect who will rule the country for the next five years. I welcome this announcement by the ECI," says Gujarat Congress president Shaktisinh Gohil