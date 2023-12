गुजरात ने GIFT सिटी में शराब प्रतिबंध हटाया, यूजर्स ने कहा 'अब दमन और दीव जाने की ज़रूरत नहीं है'

Highlights नई प्रणाली के तहत, गिफ्ट सिटी क्षेत्र में होटल, रेस्तरां और क्लब को वाइन और भोजन सुविधाओं के लिए परमिट दिए जाएंगे गिफ्ट सिटी एक वैश्विक वित्तीय और तकनीकी केंद्र के रूप में उभरा है जो आर्थिक गतिविधियों से भरपूर है आपको बता दें कि गुजरात में मादक पेय पदार्थों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में "वैश्विक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र" प्रदान करने के प्रयास में, इस क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। गौरतलब है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है, जहां शराब पर पाबंदी है। राज्य निषेध विभाग ने एक बयान में कहा, "गिफ्ट सिटी एक वैश्विक वित्तीय और तकनीकी केंद्र के रूप में उभरा है जो आर्थिक गतिविधियों से भरपूर है।"

बयान में आगे कहा गया है, "वैश्विक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए गिफ्ट सिटी क्षेत्र में वैश्विक निवेशक, तकनीकी विशेषज्ञ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को 'वाइन और डाइन' सुविधाओं की अनुमति देने के लिए नियमों को बदलने के लिए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।“ इसमें कहा गया है, "नई प्रणाली के तहत, गिफ्ट सिटी क्षेत्र में होटल, रेस्तरां और क्लब (मौजूदा और जो खुलेंगे) को वाइन और भोजन सुविधाओं के लिए परमिट दिए जाएंगे।"

#WATCH | Delhi: On Gujarat government's decision to allow liquor consumption in the GIFT city for employees and visitors, Gujarat Congress President Shaktisinh Gohil says, "I am very upset... Gujarat, being the birthplace of Mahatma Gandhi... has been away from alcohol and… pic.twitter.com/0U5pqW6kpe — ANI (@ANI) December 23, 2023

इस फैसले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने व्यंग्यात्मक रुख अपनाया और उल्लेख किया कि कैसे गुजरात के लोगों को शराब लेने के लिए भारतीय द्वीप दमन और दीव में नहीं जाना पड़ेगा। एक नेटिज़न ने लिखा, "गुजरात के लोगों को अब दमन और दीव नहीं जाना पड़ेगा, वे कानूनी तौर पर शराब पीने के लिए गिफ्ट सिटी जा सकते हैं।"

एक अन्य नेटीजन ने गुजरात के निवासियों के वैकल्पिक शराब सुरक्षा विकल्प पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया। एक अन्य यूजर ने भी चुटकी ली।

शिवालिक रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट के संस्थापक चित्रक शाह ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर साझा किया कि निवेशक इस फैसले से कैसा महसूस कर रहे होंगे। शाह ने एक जीआईएफ साझा किया जिसमें बॉबट देओल को जमाल कुडु पर नृत्य करते हुए दिखाया गया, जो फिल्म एनिमल का एक टुकड़ा है, जिसमें रणबीर कपूर भी हैं।

वह राज्य होने के नाते जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसके गठन के बाद से ही गुजरात में मादक पेय पदार्थों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के किसी भी क्षेत्र में पहले कभी ऐसी छूट नहीं दी गई थी। गिफ्ट सिटी में कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों को शराब एक्सेस परमिट दिए जाएंगे और उनके आगंतुकों को अस्थायी परमिट दिए जाएंगे जो शराब का सेवन करने के लिए ऐसे होटलों और रेस्तरां में जा सकते हैं।

