Gujarat Floods LIVE Updates: पीएम मोदी ने एक बार फिर सीएम भूपेंद्र पटेल को किया कॉल, राहत कार्यों पर मांगी रिपोर्ट

Gujarat Floods LIVE Updates: भारतीय पश्चिमी राज्य गुजरात इस समय बाढ़ की चपेट में है। जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भयावह बाढ़ के बाद लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और तो और कई लोगों की मौत भी हो गई है। इस बीच, आपदा की स्थिति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। पीएम ने गुरुवार, 29 अगस्त को गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह उनसे फोन पर बात की, जहां उन्होंने बाढ़ की स्थिति और प्रभावित लोगों के लिए राहत उपायों के बारे में जानकारी ली। एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम पटेल ने कहा कि पीएम ने उन्हें सार्वजनिक जीवन को जल्दी से बहाल करने सहित मामलों पर मार्गदर्शन दिया।

सीएम पटेल ने कहा कि चूंकि गुजरात में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह एक बार फिर स्थिति की जानकारी लेने के लिए मुझसे फोन पर बात की। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों के प्रभावित लोगों के लिए राहत उपायों के बारे में जाना। उन्होंने वडोदरा में विश्वामित्री नदी की बाढ़ पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों को दी जा रही राहत और सहायता का विवरण मांगा। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित मामलों और सार्वजनिक जीवन को जल्दी से बहाल करने के लिए मार्गदर्शन दिया और एक बार फिर केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।"

मालूम हो कि इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

भारतीय मौसम विभाग ने भी राज्य में आज और बारिश की भविष्यवाणी की है। इसने एक्स पर कहा, "सौराष्ट्र और कच्छ में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। गुजरात में बहुत भारी बारिश हो सकती है।"

Indian Army swiftly mobilised its resources to support the ongoing relief efforts #GujaratFloods

Six columns @IaSouthern are undertaking rescue operations to the worst-affected areas to provide immediate humanitarian assistance & disaster relief (HADR)@adgpipic.twitter.com/dBCA1tb5iO