गुजरात: गिरफ्तार आईएएस के साथ अमित शाह की तस्वीर साझा करने पर निर्देशक अविनाश दास के खिलाफ मामला दर्ज

By विशाल कुमार | Published: May 16, 2022 07:01 AM

पुलिस ने कहा कि 46 वर्षीय फिल्म निर्माता अविनाश दास ने हाल ही में एक तस्वीर साझा की, जिसमें शाह और सिंघल 2017 में रांची में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक-दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि कथित तौर पर लोगों को गुमराह किया जा सके और शाह की प्रतिष्ठा को बदनाम किया जा सके।

