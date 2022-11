गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, एक और पांच दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे

Highlights गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, दो चरण में डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के तहत मतदान एक दिसंबर को होगा, 89 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरम में 5 दिसंबर को 93 सीटों के लिए वोटिंग होगी, रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे।

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात चुनाव दो चरण में कराए जाएंगे। पहले चरण के तहत मतदान एक दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। पहले चरण में एक दिसंबर को 89 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए वोटिंग होगी।

गुजरात चुनाव में इस बार 4.9 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इसमें गुजरात में 4 लाख 60 हजार वोटर पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार गुजरात में 1274 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसका प्रबंधन महिलाओं के हाथों में होगा। साथ ही राज्य में दिव्यांगों के लिए 182 विशेष पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं, कोरोना पीड़ितों के लिए घर से मतदान की सुविधा होगी।

First phase of Assembly elections in Gujarat to be held on 1st December & second phase on 5th December; counting of votes to be done on 8th December: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar pic.twitter.com/MMgTpxOY4W