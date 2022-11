Gujarat Election 2022: इंद्रनील राजगुरु, जो 'आप' के लिए हो गये 'आया राम-गया राम', जानिए कांग्रेस-आप में उनके परिक्रमा की पूरी कहानी

Highlights गुजरात चुनाव से पहले आप को झटका, इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी से दिया इस्तीफा साल 2012 से 2017 तक कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे इंद्रनील हाल ही में आप में गये थे लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जैसे आप के सीएम चेहरे की घोषणा की, इंद्रनील राजगुरु ने घर वापसी कर ली

दिल्ली: गुजरात चुनाव से पहले इंद्रनील राजगुरु आम आदमी पार्टी के 'आया राम-गया राम' हो गये हैं। कांग्रेस में लंबी पारी खेलने वाले पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु का विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से मोहभंग हो गया था। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और राज्य में भाजपा का जमकर विरोध कर रही आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया लेकिन थोड़े वक्त में इंद्रनील फिर से मोहभंग के शिकार हुए और फिर आज दिल्ली में उस पार्टी में वापस आ गये, जिसे छोड़कर वो आप में गये थे।

कांग्रेस पार्टी ने इंद्रनील की घर वापसी का स्वागत किया, उनके प्रकरण को 'सुबह का भूला शाम में घर लौटा' जैसा मामला बताते हुए आप पर हमला किया है और कहा कि गुजरात में इंद्रनील जैसे बहुत से नेता हैं, जो आप की कार्यशैली से बेहद नाराज हैं और इससे यह भी साबित होता है कि आप और भाजपा कथनी और करनी में लगभग समान सोच रखते हैं। तभी इंद्रनील राजगुरु का आप से मोहभंग हुआ और उन्होंने पार्टी में वापसी की है।

वहीं प्रेस कांफ्रेंस में इंद्रनील राजगुरु ने कहा, ''हम हमेशा कांग्रेस के साथ थे, मेरे जाने पर मेरे परिवार को भी मंजूर नहीं था. मैं बीजेपी को हराने के लिए आप में शामिल हुआ था लेकिन मुझे लगा कि वे बीजेपी की तरह लोगों को गुमराह करते हैं।''

Indranil Rajguru, who had earlier quit the Congress party to join AAP in Gujarat, rejoined Congress today in Delhi.



He says, "We were always with Congress, even my family didn't approve when I quit. I had joined AAP to defeat BJP but felt that they mislead people just like BJP." pic.twitter.com/VvO8SigHbm