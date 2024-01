Ram Mandir: गुजरात के हीरा व्यापारी ने रामलला की मूर्ति के लिए 11 करोड़ रुपये का मुकुट दान किया

Highlights 11 करोड़ रुपये मूल्य का मुकुट, नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था यह मुकुट सोने, हीरे और कीमती रत्नों से सजा है जिसका वजन 6 किलोग्राम है इस मुकुट को सूरत के ग्रीन लैब डायमंड कंपनी के मालिक मुकेश पटेल द्वारा दान किया गया है

सूरत:गुजरात के सूरत के एक हीरा व्यापारी ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित राम लला की मूर्ति के लिए एक 'मुकुट' दान किया है। 11 करोड़ रुपये मूल्य का मुकुट, नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। सूरत में ग्रीन लैब डायमंड कंपनी के मालिक मुकेश पटेल ने भगवान राम को सोने, हीरे और कीमती रत्नों से सजा 6 किलोग्राम वजन का मुकुट भेंट किया।

मुकेश पटेल, अपने परिवार के साथ, मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया मुकुट भेंट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अयोध्या गए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राम मंदिर के मुख्य पुजारी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों की मौजूदगी में मुकेश पटेल ने मुकुट सौंपा।

अयोध्या में राम लला की मूर्ति की 'प्राण प्रतिष्ठा' मंदिर शहर और देश भर में भव्य समारोहों के बीच दिन में की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुष्ठानों में भाग लिया। इस बीच, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश भाई नविया ने खुलासा किया कि मुकेश पटेल ने नवनिर्मित मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति के लिए कुछ आभूषणों का भी योगदान दिया।

