गुजरात: मोरबी पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 60, पीएम मोदी ने किया मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि का ऐलान

Highlights हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है, मरने वालों में महिलाएं औऱ बच्चे भी शामिल प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि

मोरबी: माच्छू नदी पर सदी पुराने टूटे केबल पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। पंचायत मंत्री बृजेश मेरजा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं।

वहीं हादसे के संबंध में राजकोट से भाजपा सांसद मोहन कुंडरिया ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हादसे को बेहद गंभीरता से लिया है। प्रशासन अनवरत बचाव कार्य में लगा हुआ है। अभी तक 60 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। जिसमें बच्चे, महिला और वृद्ध ज्यादा हैं।

दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर पीएमओ इस हादसे पर लगातार नजर बनाये हुए है और राहत एवं बचाव कार्य का समय-समय पर जायजा ले रहा है। घटना के संबंध में पीएमओ की ओर से किये गये ट्वीट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हादसे से बेहद दुखी हैं और मोरबी में हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये की सहायता राशि और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है।

PM @narendramodi has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each of those who lost their lives in the mishap in Morbi. The injured would be given Rs. 50,000.