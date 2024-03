Arjun Modhwadia resigns: लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका, अर्जुन ने दिया इस्तीफा, कहा- प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमंत्रण क्यों किया अस्वीकार

Highlights अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ता और भारत के नागरिक और नाराज हो गए। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।

Arjun Modhwadia resigns: गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं हैं, बल्कि वह भारत के आस्था हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण अस्वीकार करने से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पार्टी लोगों की भावनाओं का आकलन करने में विफल रही। इस पवित्र अवसर को और अधिक विचलित करने और अपमानित करने के लिए, राहुल गांधी ने असम में हंगामा खड़ा करने का प्रयास किया, जिससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और भारत के नागरिक और नाराज हो गए। मोढवाडिया पोरबंदर से विधायक थे। विधानसभा अध्यक्ष शंकर लाल चौधरी से मिलकर इस्तीफा सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

VIDEO | Congress MLA and former president of party's Gujarat unit Arjun Modhwadia submits his resignation to state Assembly Speaker. pic.twitter.com/8RTVAPxOpx

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरात पहुंचने वाली थी। इससे पहले ही झटका लगा है। सौराष्ट से आते हैं। राज्य के बड़े ओबीसी नेता हैं। इनकी गिनती अहमद पटेल के बाद दूसरे नेता के रूप में होती रही है। ऐसी संभावना है कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है।

Gujarat Congress leader Arjun Modhwadia resigns from the Congress party.



His letter to party chief Mallikarjun Kharge reads, "...Prabhu Ram is not just Pujaniya to Hindus, but he is the Aastha of Bharat. Declining the invitation to witness pran pratishtha mahotsav has hurt the… pic.twitter.com/jHCpn6nOD1